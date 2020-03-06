Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu
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Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

06.03.2020 07:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 07:22
Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu

'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir cezaevi firarisinin yanı sıra, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu satışı gibi suçlardan hüküm giyenlerle haklarında yakalama kararı verilen kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 51 hükümlünün yakalanması için kent merkezinde ve ilçelerdeki adreslere şafak vakti baskın düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine götürüldü.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Adana'da aranan hükümlülere yönelik şafak operasyonu
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