Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu
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Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu

Adana'da firari 52 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

12.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:08
Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu

'da firari 52 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

İl Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, 52 hükümlünün kentteki adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde ve arama yapılan evlerin çevresinde önlem aldı.

Operasyonda yakalanan 8 hükümlü, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.

Firari 44 hükümlünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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