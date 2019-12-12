Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu

12.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:08

Adana'da firari 52 hükümlüye yönelik şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, 52 hükümlünün kentteki adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde ve arama yapılan evlerin çevresinde önlem aldı.

Operasyonda yakalanan 8 hükümlü, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.

Firari 44 hükümlünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA