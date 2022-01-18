Adana'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S'nin Yalak Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla hükümlüyü yakaladı.

F.S, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ceyhan, Adana, Güncel, Haber

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