Adana'da aranan hükümlü kıraathane yakalandı
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Adana'da aranan hükümlü kıraathane yakalandı

Adana'da aranan hükümlü kıraathane yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kıraathane yakalandıAdana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı suçlardan 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.

Adana'da hakkında 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kıraathane yakalandı

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT), farklı suçlardan 15 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin Kozan ilçesi Bucak Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince kıraathanede yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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