Adana'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Adana'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Süleyman Emrullah Y'nin, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının kesinleştikten sonra teslim olmadığını belirledi.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Yuvalı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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