Adana'da aranan dolandırıcılık zanlısının başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi

Adana'da yaşlı bir kişiyi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtıp 8 bilezik ve bir cep telefonunu alan zanlının, başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Adana'da yaşlı bir kişiyi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtıp 8 bilezik ve bir cep telefonunu alan zanlının, başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde yaşayan E.F'yi (76) arayarak kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, bir cinayete karıştığı bahanesiyle kandırdığı yaşlı adamdan 8 bilezik ve cep telefonunu aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.F'nin şikayetçi olması üzerine yaptığı çalışmada zanlının N.Ç. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmada şüpheli N.Ç'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt