ADANA'DA ARANAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI
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ADANA'DA ARANAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'hırsızlık', 'silahlı yağma ve yaralama' suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlülerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 21 yıl hapis cezası alan H.B. Yenibey Mahallesi'nde, 11 yıl hapis cezası alan D.K. Sarıyakup Mahallesi'nde, 10 yıl hapis cezası alan C.A. ile 11 yıl hapis cezası alan Z.A. Yenidoğan Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.

ADANA'DA ARANAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI
ADANA'DA ARANAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI
ADANA'DA ARANAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI
ADANA'DA ARANAN 4 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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