Adana'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı
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Adana'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı

Adana'da aranan 3 cinayet şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oruçlu Mahallesi'nde S.G'nin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıların saklandığı 4 adresi belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 11 fişek ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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