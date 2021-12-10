Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
ADANA (İHA) - Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektiflerince ( Jasat ), kasten adama öldürme suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Z.E. isimli şahıs Ceyhan ilçesine bağlı Adapınar Mahallesi'nde; silahla tehdit suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan U.B. isimli şahıs ise Ceyhan ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nde kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ADANA
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