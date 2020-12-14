Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı
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Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı

14.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:08
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı.

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7-13 Aralık'ta genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla kent genelinde uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 10 av tüfeği, bu silahlara ait 245 mermi ve 14 kartuş ile 3 kurusıkı tabanca, 6 Ak-47 kaleşnikof ve bu silahlara ait 537 mermi, 10 çalıntı motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 195 kişiyi de yakaladı.

Ayrıca yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 5 iş yerine adli ve idari işlem uygulandı.

Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı
Adana'da çeşitli suçlardan aranan 195 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl ATAR

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