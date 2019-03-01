Adana'da Aranan 16 Kişi Yakalandı
Adana'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda firari 16 şüpheli yakalandı.
Adana'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonda firari 16 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında 190 polisin katıldığı operasyonda il merkezi ve ilçelerdeki 72 adrese şafak vakti baskın düzenledi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 kişi Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA