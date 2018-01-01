Adana'da Aranan 122 Kişi Yakalandı

Adana'da, yılbaşı tedbirleri kapsamında polis tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda aranan 122 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinin huzurlu bir şekilde geçmesi için kent genelinde 29 Aralık-1 Ocak tarihlerinde polis helikopterinin de destek verdiği uygulamalar yaptı.



Kent genelinde 6 bin polisin katıldığı uygulamalarda, şüpheli kişilerin kimlik sorgulamalarını yapan ekipler, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 122 kişiyi yakaladı.



Dedektör polis köpeklerinin de görev aldığı uygulamalarda araçlarda yapılan aramalarda 22 ruhsatsız tabanca, 15 av tüfeği, kesici delici aletler ile çok sayıda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirdi.



Öte yandan ekiplerce, 13 iş yerine 52 bin 740 lira idari para cezası kesildi.