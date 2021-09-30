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Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da 5 aracın aküsünü çaldığı ileri sürülen iki zanlı yakalandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da 5 aracın aküsünü çaldığı ileri sürülen iki zanlı yakalandı.

Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde park halindeki 4 tırın ve otomobilin aküleri çalındı.

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarını emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Nuri Y. (27) ve Bekir Ö'nün (36) gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Nuri Y. tutuklandı, Bekir Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı

Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı

Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı

Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı

Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı

Araçların akülerini çalan iki kişi yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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