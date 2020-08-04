Adana'da aracının patlayan lastiğini değiştirmek isterken tır çarpan sürücü öldü
Adana'da aracının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen tır sürücüsü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
04.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:02
Adana'da aracının patlayan lastiğini değiştirmek isteyen tır sürücüsü, başka bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Cemalettin Kıt idaresindeki 54 HZ 786 plakalı tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu doğu çıkışı yakınlarında lastiği patladı.
Lastiği değiştirmek için aşağı inen Kıt'a, sürücüsü öğrenilemeyen 14 FJ 098 plakalı tır çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren Kıt'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA