Adana'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı - Haberler
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Adana'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Adana'da polis ekipleri bir otomobilde 18 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da polis ekipleri bir otomobilde 18 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince yapılan ortak çalışma kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Sürücü Yılcan A'nın çelişkili beyanlarda bulunması üzerine araçta yapılan aramalarda, tampon, kaput ve yedek lastik içerisine gizlenmiş 18 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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