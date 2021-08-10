Adana'da aracında silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
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Adana'da aracında silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Adana'da aracında silah ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde yaşayan H.K'nin yanında bulunan tabanca av tüfeğini satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu, şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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