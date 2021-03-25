Adana'da aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel
Adana'da aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı

Adana'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Sarıbahçe Mahallesi'nde bir şüphelinin aracında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, F.D'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve bir şarjör ele geçirdi.

Sürücü belgesi olmadığı için cezai işlem de uygulanan şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Erkan Kandemir Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:20:31. #1.14#
title