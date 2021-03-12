Adana'da aracında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı yakalandı

Adana'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Ceyhanbekirli Mahallesi'nde bir şüphelinin aracında silah sakladığı bilgi üzerine baskın yaptı.

Araçta yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, 38 mermi ve av palaskası ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, tabancayı incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt