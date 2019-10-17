Adana'da araç yangını

17.10.2019 22:14

Çukurova ilçesinde, çıkan yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi .

Alınan bilgiye göre, Fatih Delen'in idaresindeki 01 KAF 55 plakalı hafif ticari araç, Toros Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını sağa çekerek itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA