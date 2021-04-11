ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI
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ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Cahit ve Cihat Ö. kardeşler, aralarında araç alışverişi nedeniyle husumet bulunduğu Orhan S.'nin evini bastı.

ADANA'da Cahit ve Cihat Ö. kardeşler, aralarında araç alışverişi nedeniyle husumet bulunduğu Orhan S.'nin evini bastı. Taraflar arasında çıkan kavgada Orhan S., başına aldığı odun darbeleriyle yaralanırken, Cahit Ö. bıçakla göğsünden, Cihat Ö. ise başından yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat ve Cahit Ö. Kardeşler, aralarında araç alışverişi nedeniyle husumet bulunan Orhan S.'nin evine gitti. Tarafların arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cihat Ö., yanında getirdiği odunla Orhan S.'yi darbetmeye başladı. Orhan S. ise evden aldığı bıçakla Cihat Ö.'yü başından, Cahit Ö.'yü ise göğsünden yaraladı. Kavgada Orhan S. ise odunla aldığı darbelerle başından yaralandı.

Mahallelinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Cahit ve Cihat Ö. kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI
ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI
ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI
ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI
ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI
ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI
ADANA'DA ARAÇ ALIŞVERİŞİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ YARLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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