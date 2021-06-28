Adana'da "Arabada Sinema Günleri" etkinliği başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da "Arabada Sinema Günleri" etkinliği başlıyor

Adana'da 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği başlıyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Yüreğir Belediyesi tarafından, yaz boyunca devam edecek olan "Arabada Sinema Günleri" etkinliği 30 Haziran'da başlıyor.

Yüreğir Belediyesi tarafından, yaz boyunca devam edecek olan "Arabada Sinema Günleri" etkinliği 30 Haziran'da başlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüreğir Millet Bahçesi'nde kurulacak dev ekranda yapılacak gösterimle sinemaseverler, araçlarından inmeden film izleme keyfi yaşayacak.

"Müslüm" filmiyle 30 Haziran saat 20.00'da başlayacak olan etkinlik, yaz boyunca her çarşamba farklı film gösterimleriyle devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, özellikle çocukların hafızalarında güzel bir anı olarak kalacak nostaljik sinema etkinliğine herkesi beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Burak Özçivit Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Emre Kocadağ Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da "Arabada Sinema Günleri" etkinliği başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:02:47. #1.15#

title