Adana'da arabada milli maç keyfi
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Adana'da arabada milli maç keyfi

Adana'da arabada milli maç keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Euro 2020 Türkiye-Galler maçını, Adanalı vatandaşlar millet bahçesi içerisinde kurulan dev ekranda araçlarında izleme imkanı buldu.

Euro 2020 Türkiye-Galler maçını, Adanalı vatandaşlar millet bahçesi içerisinde kurulan dev ekranda araçlarında izleme imkanı buldu.

Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, A Milli Futbol Takımımız ile Galler arasında oynanan maçı izleme imkanı sundu. Millet bahçesine gelen vatandaşların bazıları araçlarının içerisinde bazıları da yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak izledi.

Yüreğir Belediyesi maçı izlemeye gelen vatandaşlara, gazoz ve çekirdek ikramında bulundu. Ayrıca Yüreğir Belediyesi, gelen tüm vatandaşlar Türk Bayrağı dağıttı. Maçı izleyen vatandaşlar Türk Bayraklarını sallayarak A Milli Futbol Takımımıza tezahüratta bulundu. - ADANA

Adana'da arabada milli maç keyfi
Adana'da arabada milli maç keyfi
Adana'da arabada milli maç keyfi
Adana'da arabada milli maç keyfi
Adana'da arabada milli maç keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
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