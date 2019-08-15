15.08.2019 03:35

Adana'da apartman dairesinde yangın

ADANA - Adana'da apartman dairesinde meydana gelen yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: İHA