Adana'da annesiz kalan Arap bülbülü yavrusuna esnaf sahip çıktı
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Adana'da annesiz kalan Arap bülbülü yavrusuna esnaf sahip çıktı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde annesiz kalan Arap bülbülü, hayvansever esnaf tarafından şırıngayla beslenerek büyütülüyor.

22.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:43

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde annesiz kalan Arap bülbülü, hayvansever esnaf tarafından şırıngayla beslenerek büyütülüyor.

Toroslar Mahallesi'nde oto yıkama işletmecisi Nizamettin Çiçekdemir, 3 ay önce iş yerinin yakınında yeni doğmuş Arap bülbülünü bitkin halde buldu.

Bülbül yavrusunu iş yerine getiren Çiçekdemir, bakımını yaptığı hayvanı şırıngayla beslemeye başladı. Sağlığına kavuştuktan sonra iş yerinin maskotu haline gelen Arap bülbülü, müşterilerin de ilgi odağı oldu.

Çiçekdemir, AA muhabirine, bülbül yavrusunu bitkin halde bulduğunu ve gerekli bakımı için internetten araştırma yaptığını söyledi.

Bülbülün sağlıklı büyüdüğünü dile getiren Çiçekdemir, "Yavru bülbülü şırıngayla günün belirli saatlerinde besledik. Bakımını yaptık. Bir şekilde yavruyu bugüne kadar getirdik. Çok vefalı çıktı, bizden vazgeçmedi. Hiçbir yere gitmiyor. Müşterilerimizin omzuna konuyor. Oldukça sadık. Bu duruma geldiği için mutluyuz." diye konuştu.

Çiçekdemir, bülbül yavrusunu şırıngayla beslemeyi sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

Adana'da annesiz kalan Arap bülbülü yavrusuna esnaf sahip çıktı

Kaynak: AA

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