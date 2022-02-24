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Adana'da annesinin parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi

AA, Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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Adana'da annesinin parasını gasbeden sanığa 7 yıl hapis cezası verildi

Adana'da tartıştığı annesini darbederek parasını gasbeden sanık, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı annesini darbederek parasını gasbeden sanık, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık M.B. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay günü müşteki annesi Z.B'den para istediğini ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu hakarette bulunup bıçakla saldırdığını, annesini darbettiğini ve 250 lirasını gasbederek kaçtığını belirtti.

Savcı, sanık M.B'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğunu kaydederek, "konutta silahla yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan M.B. suçlamaları kabul etmeyerek, "Annemi yaralamadım. Parasını zorla almadım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "konutta yağma" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Savcı, Adana, Güncel, Haberler

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