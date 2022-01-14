Adana'da annesini ve kardeşini öldüren vali yardımcısının yargılanması sürdürüldü

?????? Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ve tanıklar da hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşma savcısının değiştiğini davaya katılan taraflara belirtti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde sanık Tolga P'nin ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altuğ P'yi, daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal P'yi öldürdüğünü anlattı. Savcı, sanığın "alt veya üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Tolga P. ise mütalaaya karşı yazılı ve sözlü savunma yapmak için tekrar süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 11 Ağustos 2020'de avukat kardeşi Altuğ P. (41) ile annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürmüştü. İntihar etmeye çalışırken babası tarafından vazgeçirildikten sonra polise teslim olan Tolga P. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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