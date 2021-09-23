Adana'da annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya 10 yıl hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya 10 yıl hapis cezası

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya 10 yıl hapis cezası

Adana'da tartıştığı annesini darbederek telefonunu gasbeden tutuklu sanık "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı annesini darbederek telefonunu gasbeden tutuklu sanık "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "konutta yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık M.B. bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın olay günü müşteki annesi H.B'den para istediği ve bu nedenle çıkan tartışma sonucu zanlının hakarette bulunup saldırdığı annesini darbettiği ve annesinin cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı, sanık M.B'nin suça konu eyleminin doktor raporuyla sabit olduğu belirterek üzerine atılı "konutta yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan M.B. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Annemi yaralamadım. Telefonunu zorla almadım. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "konutta yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü

En acı tesadüf! Aşı yaptırmayan sanayici kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Gökhan Çıra Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Lionel Messi Marcao Cristiano Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da annesini darbedip telefonunu gasbeden zanlıya 10 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:25:52. #1.11#