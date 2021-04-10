Adana'da annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı

Adana'da, evinde oğlu tarafından darbedilerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da, evinde oğlu tarafından darbedilerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında kiracı olarak yaşayan Gülbani A'nın (71) yüksek sesle yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Adrese giden ekipler, kadının, oğlu Mansur A. (36) tarafından darbedildiğini belirledi.

Zanlı Mansur A'yı gözaltına alan ekipler, yaralı kadın için 112 Acil Servis ekiplerini bölgeye çağırdı.

Sağlık ekipleri, başından yaralanan kadını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce de annesini darbettiği gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da annesini darbederek yaralayan oğul gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:24:38. #1.15#
title