Adana'da annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı
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Adana'da annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Adana'da annesini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da evde tartıştığı annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Adana'da evde tartıştığı annesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki evlerinde, annesi E.G'yi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, annesini evlerini satmak istediği için çıkan tartışma sonucu bıçakladığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, yaralı E.G'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dervişler Mahallesi'nde dün E.G, evlerinde tartıştığı oğlu A.G. tarafından bıçaklanmıştı. Yaralı kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı aynı mahallede yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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