Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
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Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak yaraladı.

İddiaya göre, Akıncılar Mahallesi'ndeki evlerinde alkollü olduğunu öğrenilen Adem A. (44) ile annesi Atike A. (74) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem A. darbettiği annesini elinden bıçakladı.

Yaralı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Annesini bıçaklayan kişi, ekiplerce gözaltına alındı.

Adana'da annesini bıçaklayan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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