Adana'da, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
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Adana'da, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

01.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 15:22
Adana'da, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Dilekkaya Mahallesi'ndeki antik kentte 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürülen şüphelilere ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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