Adana'da, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Dilekkaya Mahallesi'ndeki antik kentte 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Bölgede, iki dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınıp jandarma karakoluna götürülen şüphelilere ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 180'er lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu