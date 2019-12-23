Adana'da amatör balıkçıların oltasına köpek balıkları takıldı

23.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:53

Adana'da botla balık avına çıkan amatör balıkçıların oltalarına 2 köpek balığı takıldı.



Karataş ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte balık avlamak için denize açılan Onur Kaan Şire'nin oltasına büyük bir balık takıldı. Oltayı çekmekte güçlük yaşayan Şire, denizden çıkan köpek balığını görünce şaşırdı. Aynı gün 2 köpek balığı yakalayan arkadaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.



Şire ve arkadaşları köpek balıklarını bota alıp, inceledikten sonra denize bıraktı. - ADANA

Kaynak: İHA