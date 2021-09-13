Adana'da "Altın Koza" heyecanı başladı

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak

ADANA - Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 28'incisi Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışı Adana Büyükşehir Beldediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yönetmen Nebil Özgentürk'ün Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Çelenk konulmasının ardından bir dakika saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

19 Eylül tarihine kadar devam edecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali"nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.