Adana'da "Alperen Bilgili'nin gözünden Adana Doğa Fotoğrafları Sergisi" açıldı

ADANA (AA) - Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama programları kapsamında "Alperen Bilgili'nin gözünden Adana Doğa Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Adana Arkeoloji Müzesi'nde açılan sergide, kentin farklı noktalarında çekilmiş doğa fotoğrafları sergilendi.

Burada konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, fotoğraf sergisi denildiğinde insanlarda savaş dönemlerine ait fotoğrafların sergileneceği düşüncesinin oluştuğunu belirterek, "Bize, 'Adana'da insan kurtulmuş, vatan toprağı kurtulmuş. Ama orada bizimle birlikte yaşayan ne var? Orada doğal olarak, canlı cansız, bu coğrafyada ne varsa bir de onu resmedelim' diye bir öneri getirildiğinde doğrusu çok etkilendim. Böyle bir şeyin hakikaten Türkiye'ye sanayi vizyonunu, eğitim vizyonunu, tarım vizyonunu getirmiş bir şehrin kurtuluş etkinliklerine de artık farklı bir vizyon getirmesi bence gerekiyordu. Dolayısıyla bu etkinliğin bu vizyonu yerine getirdiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Elban, Alperen Bilgili'den fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Sergiye, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları katıldı.