Adana'da alışveriş merkezlerinde koronavirüs denetimi Adana'da alışveriş merkezlerinde koronavirüs denetimiADANA'da kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştildi.

Adana'da alışveriş merkezlerinde koronavirüs denetimi

ADANA'da kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştildi.

Adana Valiliği tarafından yapılan denetimlerde merkez ilçelerde bulunan alışveriş merkezleri kontrol edildi. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapan görevliler, beraberlerinde zabıta ekipleriyle işyerlerini tek tek kontrol etti. Mağazalarda dezenfekte, sosyal mesafe kurallarına uyulup, uyulmadığını inceleyerek rapor hazırlayan görevliler, ayrıca çalışanlara da uyarılarda bulundu. Denetimlerin her ay düzenli olarak yapılacağını belirten görevliler, kurallara uygun hareket etmeyen firmalara idari para cezası verileceğini belirtti.

Kaynak: DHA