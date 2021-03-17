Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
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Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

17.03.2021 03:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 03:54

Adana'da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Adana'da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.G, M.G ve ismi öğrenilmeyen Suriye uyruklu bir kişi ile Cihan B., Nusret K. arasında alacak- verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Cihan B. ve Nusret K. tabanca ile vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren U.G, M.G ve Suriye uyruklu bir kişi koşarak olay yerinden kaçtı.

Bu sırada yaralılar yakınları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Cihan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Kovanlarda yapılan delil çalışmasının ardından balistik incelemesi yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı
Adana'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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