Adana'da Akü Hırsızlığı İddiası

ADANA (AA) – Adana'da, tır ve kamyonlardan akü çaldıkları iddia edilen 2 kişi ve aküleri satın aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde tır ve kamyonlarda akü hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçti.



Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüpheliler R.E. ve M.E ile aküleri satın aldığı ileri sürülen R.B'yi gözaltına aldı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 3 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.