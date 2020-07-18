Adana'da akşam saatlerde küfür ederek kapıları yumruklayan kişiler, mahalle sakinini defalarca bıçakladı
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Adana'da akşam saatlerde küfür ederek kapıları yumruklayan kişiler, mahalle sakinini defalarca bıçakladı

Adana'da akşam saatlerde küfür ederek kapıları yumruklayan kişiler mahalle sakinini defalarca bıçakladı.

Adana'da akşam saatlerde küfür ederek kapıları yumruklayan kişiler, mahalle sakinini defalarca bıçakladı
18.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:09

Adana'da alkollü oldukları düşünülen iki kişi dükkan kepenklerine vurup, küfürler yağdırdı. İsmet Çirkin (48) tarafından uyarılan iki genç, adamı göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4470 Sokak'ta meydana geldi. Mahallenin gençlerinden O.F. ve S.Y., iddiaya göre alkol aldıktan sonra sokaktaki dükkan kepenklerine vurup, küfür ederek çevreyi rahatsız etti.

Adana'da akşam saatlerde küfür ederek kapıları yumruklayan kişiler mahalle sakinini defalarca bıçakladı

ARALARINDA ARBEDE YAŞANDI

Kendisine ait büfenin kepenklerine vurulan İsmet Çirkin, küfür etmemeleri konusunda uyardığı iki genç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.F. ve S.Y., Çirkin'i sol göğsünden, yüzünden, bacaklarından defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Çirkin, müstakil evinin merdiven dairesine sığınırken, sesleri duyup, sokağa çıkan mahalle sakinlerini fark eden iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Adana'da akşam saatlerde küfür ederek kapıları yumruklayan kişiler mahalle sakinini defalarca bıçakladı

YARALININ DURUMU AĞIR MI?

Çok kan kaybeden Çirkin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çirkin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan şüphelilerden O.F., olay yerinin yakınında mahalle bekçileri tarafından, S.Y. ise polisin çalışması sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. İki şüphale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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