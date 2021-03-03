Adana'da akrabasının büfesini yağmaladığı öne sürülen sanığa 4 yıl 7 ay hapis cezası

Adana'da akrabasına ait büfeyi yağmaladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, "yağma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.A. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, akrabası H.S'ye ait büfeden para ödemeden alkollü içecek ve kuru yemiş aldığını belirtti. Sanığın, para istemesi üzerine elindeki bıçakla H.S'nin kızı G.S'yi yaraladığını bildiren savcı, S.A'nın "yağma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

S.A. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben aldığım ürünlerin parasını sonradan ödedim. Zaten müştekiler de şikayetini geri çekti. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık S.A'yı mağdurun uğradığı zararı tazmin ettiği gerekçesiyle "yağma" suçundan 3 yıl 4 ay, "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 3 ay olmak üzere 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak S.A'yı tahliye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu