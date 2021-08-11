Adana'da akrabalar arasındaki kavgada iki kişi yaralandı
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Adana'da akrabalar arasındaki kavgada iki kişi yaralandı

Adana'da akrabalar arasındaki kavgada iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada iki kişi taş ve sopayla yaralandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada iki kişi taş ve sopayla yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, İlyas Salıç (45) ve Selvi Salıç (45) başından yaralandı.

Yumurtalık Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Adana'da akrabalar arasındaki kavgada iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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