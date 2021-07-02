ADANA'DA AKDENİZ MEYVE SİNEĞİNE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

ADANA'da, narenciyenin en önemli zararlılarından olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele sürüyor.

ADANA'da, narenciyenin en önemli zararlılarından olan Akdeniz meyve sineği ile mücadele sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır. Eğer bu sinekle mücadeleyi yapamazsanız ihracatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız" dedi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 29'unu karşılayan ve ihracatta da ülkenin lokomotif kentlerinden Adana'da 1-30 Haziran arasında başlanan narenciye ilaçlamaları sahada çalışan 60 personelle birlikte hız kesmeden devam ediyor. Haftalık olarak takip edilen Akdeniz meyve sineği tuzaklarını inceleyen ekipler, bahçelerde üreticilere uyarılar yapıyor.

'GEÇTİĞİMİZ SENEYE ORANLA HAFİF ARTIŞ VAR'

Tarım ve Orman İl Müdürü Tekin, yaklaşık 700 bin dekar narenciye alanının bulunduğu bölgede, sert çekirdeklilerin hasat döneminin sonunda Akdeniz meyve sineğinin tekrar gündeme geldiğini söyledi. Çukurova bölgesinde her yıl düzenli olarak bakanlık ve il müdürlüğüyle ortaklaşa yapılan Akdeniz meyve sineği mücadelesinde bu yıl geçen yıla oranla artış olduğunu söyleyen Tekin, "1-30 Haziran'da ilk toplu ilaçlama seferberliğini başlattık. Bu ilaçlama hafta sonuna kadar devam edecek" dedi.

'ÇİFTÇİLERİMİZ ÜRÜNLERİNİ SAĞ SALİM İHRACATA GÖNDERECEK'

İlaçlama sayesinde Akdeniz meyve sineği popülasyonunun artmadan önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tekin, "Şu an rakamlarımız 2018 yılına oranla düşük ama tedbir ve kontrol amaçlı ilaçlamaları yaptırıyoruz. Ağustos ve eylül ayında yapılacak olan narenciyelerde ciddi sıkıntılar yaşama riskini ortadan kaldırmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Narenciye ihracatında Akdeniz meyve sineği toleransı sıfır. Yani, eğer bu sinekle mücadeleyi yapamazsanız ihracatta sıkıntı yaşıyorsunuz. Bugüne kadar yaşamadık inşallah bu mücadeleden sonra bu risklerden kurtulmuş olacağız. Çiftçimiz ürünlerini sağ salim, sıkıntı olmadan ihracata gönderecek?? diye konuştu.

'KAPAMA TÜRÜ İLAÇLAMAYI ÖNERMİYORUZ'

Akdeniz meyve sineği ilaçlamalarında kapama türü ilaçlamayı önermediklerini söyleyen Tekin, "Burada yapmış olduğumuz ilaçlama örneği yem-dal ilaçlaması. Bu ilaçlama kısmi dal ilaçlamasıdır. Ağaçların güneydoğuya bakan kısımlarındaki yüzeyi ilaçlıyoruz. Bu ilaçların içinde cezbedici şeker, pekmez, şurup olduğu için sinekler bu ilaca yöneliyor. Temas ettiklerinde ise ölüyorlar. Bu şekilde de ilaçlamada üstün başarı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı