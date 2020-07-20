Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Adana'da polisin düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
20.07.2020 10:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:58
Adana'da polisin düzenlediği akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Adana-Niğde Otoyolu'nun Pozantı ilçesi yakınında akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını belirledi.
Bölgeye giden ekipler, bir dinlenme tesisinin arka bölümünde 3 şüpheliyi kamyonetten kamyona kaçak akaryakıt aktardıkları sırada yakaladı.
Operasyonda 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA