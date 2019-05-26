Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik güçleri, yaptığı araştırmayla Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir konteynerde kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen polisler, yaptıkları aramada yasa dışı üretildiği belirlenen 2 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli Recep K, gözaltına alındı.
Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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