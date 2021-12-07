Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da, akaryakıt istasyonunda görevlilere tabancayla tehditte bulunup 560 lira gasbettikleri öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda silahlı soygun gerçekleştiği ihbarını aldı.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, tabancayla görevlilere tehditte bulunup 560 lira gasbeden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, akaryakıt istasyonu ve çevredeki iş yerlerine ait 20 güvenlik kamerasından, silahlı soygunu gerçekleştiren zanlının daha sonra olay yerinin yakınında motosikletle bekleyen arkadaşıyla kaçtığını belirledi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen zanlılar Muhammet Melikşah M. ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Barış Ç. operasyonla yakalandı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da operasyonda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soygun anı kamerada

Soygun, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüpheli elindeki tabancayı doğrulttuğu akaryakıt istasyonundaki üç görevliden kasadaki paraları vermelerini istiyor.

Bunun üzerine bir görevli kasadaki paraları çıkartıp zanlıya uzatıyor. Parayı az bulup tehditle daha fazlasını isteyen zanlı, bir süre sonra uzatılan parayı kabul ediyor.

Şüpheli, başka bir görevliden de parayı çantaya koyup önüne atmasını istiyor. Daha sonra zanlı, görevlinin attığı içi para dolu çantayı alıp olay yerinden uzaklaşıyor.