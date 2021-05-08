Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı telef etti
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Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı telef etti

Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı telef etti
Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde ağıla giren kurtlar 14 küçükbaş hayvanı telef etti.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde ağıla giren kurtlar 14 küçükbaş hayvanı telef etti.

İlçenin Ayvacık Mahallesi'nde yaşayan Cemile Kaymak, 70 küçükbaş hayvanını akşam saatlerinde toplayıp ağıla koydu. Sahur vakti koyunlarını kontrol etmek için ağıla giden Kaymak, 4 koyun, 10 kuzu olmak üzere toplam 14 hayvanın kurtlar tarafından telef edildiğini gördü. Hayvanları için büyük üzüntü yaşayan Cemile Kaymak "Kurt sürüsü, 10 kuzu 4 koyunuma öldürmüş. Gece saat 03.00'da sahur vakti fark ettim. Çok üzgünüm" dedi.


Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı telef etti
Adana'da ağıla giren kurtlar, 14 küçükbaş hayvanı telef etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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