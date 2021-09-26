Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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