Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri