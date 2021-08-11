Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da otoyol yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da otoyol yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney