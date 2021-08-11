Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da otoyol yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da otoyol yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun yanındaki ağaçlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
Bartın'da iki köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan vekil ve ekipler kurtarıldı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
Beşiktaş'ta korkutan yangın: Alev alev yandı
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
8 yaşındaki Ali Kemal, otelin havuzunda boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Onur Akay Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:21:44. #1.16#

title