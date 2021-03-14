Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

14.03.2021 01:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 02:02
Adana'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Muhammet Batu yönetimindeki 01 DR 417 plakalı otomobil, Kasım Gülek Köprüsü'nde refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, Batu ve yanındaki arkadaşı Ömer Aligöz yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Batu ve Aligöz'ü, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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