Ağaç yola devrildi - Haberler
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Ağaç yola devrildi

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da kaldırımda bulunan bir ağaç yola devrildi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da kaldırımda bulunan bir ağaç yola devrildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahar Caddesi'nde bir ağacın devrildiği ve araçlara zarar vermiş olabileceği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaldırımda bulunan bir ağacın kökünden sökülerek yola devrildiğini belirledi.

Çevrede yapılan araştırmada, ağacın park halindeki araçlara zarar vermediği tespit edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ağacı yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Ağaç yola devrildi

Ağaç yola devrildi

Ağaç yola devrildi

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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