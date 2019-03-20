Adana'da Afiş Asma Arbedesi

Adana'da bir binaya afiş asma nedeniyle çıkan arbedede darp sonucu hafif yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre bir grup, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir binaya CHP'nin Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Zeydan Karalar'ın afişini asmak istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bina yönetiminin binaya her hangi bir pankartının asılmasına izin vermediğine yönelik dilekçesi olduğu gerekçesiyle bu duruma izin vermedi.

Yaşanan tartışmanın ardından çıkan arbedede darp sonucu hafif yaralanan 5 kişi Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Gece Vardiya Amiri Cavit Erkuş AA muhabirine, apartman yönetiminin her hangi bir afişin asılmaması yönünde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdiğini belirtti.

Gelenlerin afiş asmak istemesi üzerine durumu anlattıklarını ifade eden Erkuş, "Zannedersem Zeydan Karalar'ın afişlerini asmak istiyorlardı. Biz kibarca durumu anlattık, uyardık ancak dışarıdan hiç tanımadığımız adamlar geldi, kavga çıktı. Bizim Zeydan Karalar'ın adamlarıyla sorunumuz olmadı. Sorun dışarıdan gelen tanımadığımız adamlardan kaynaklandı. Kim geldi, neye geldi, niye geldi bilmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA